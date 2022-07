À découvrir dans le Bessin. Trois lieux pour se dépayser

Visiter, c'est se dépayser. La réunion de ces trois adresses vous fera voyager dans le temps à travers le Bessin. Découvrez les années cinquante autour d'un café, faites un saut de plusieurs siècles au Château d'Audrieu et revenez à nos jours au Domaine des Piéris.

Parcourir le Bessin, de la ville

aux champs

Après avoir découvert la superbe architecture de Bayeux, la cathédrale Notre-Dame et son quartier historique, faites une pause au Café Cuillère. Son esprit rétro, qui a tout gardé des commerces des années cinquante, vous plongera encore plus dans l'histoire de la ville. Revigoré, vous pouvez quitter la ville. Arrêtez-vous au Château d'Audrieu pour un saut en arrière, au XVIIIe siècle, récupérez votre pique-nique et prélassez-vous dans les jardins. Enfin, enfoncez-vous dans le Bessin pour rejoindre les lodges en bois du Domaine de Piéris. De retour dans la vie réelle, vous pourrez profiter de cet hébergement moderne et agréable en pleine nature, entouré des animaux de la ferme.