Seine-Maritime. Un mort et un blessé après une collision sur l'A 13

Le conducteur d'un poids lourd est mort à la suite d'une collision avec une fourgonnette mardi 28 juin sur l'A 13. L'accident a eu lieu à la mi-journée, vers 12 h 30 au niveau de la sortie Maison brûlée, dans le sens Paris-Caen, à hauteur de La Bouille. La victime, âgée de 43 ans, a été retrouvée en arrêt cardiorespiratoire et a dû être désincarcérée du camion. L'accident a fait aussi un blessé léger, qui a été transporté vers le centre hospitalier d'Elbeuf. Une dizaine de pompiers et une équipe du Smur Elbeuf ont été mobilisés. L'accident a entraîné de fortes perturbations sur la route. Les automobilistes empruntant l'A 13 vers Caen ont été confrontés à plusieurs kilomètres de bouchons durant l'après-midi, entre Les Essarts et le rond-point de la Maison brûlé.