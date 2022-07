[Enquête] Calvados. Chien de Saint Hubert : quelles compétences ?

Avant de pouvoir utiliser les Saint Hubert sur des enquêtes, les maîtres-chiens doivent les former pendant près de deux ans.

"La base du travail, c'est le jeu. On ne peut pas obliger un chien à travailler", affirme Cédric. M, maître-chien de la gendarmerie d'Évrecy. Près de deux ans de formation sont nécessaires avant que le Saint-Hubert ne puisse être utile sur le terrain.

Un entraînement spécifique

Avant toute chose, les chiens sont sélectionnés comme des athlètes. "Ils sont choisis dans des élevages particuliers. Il faut qu'ils puissent s'adapter à la vie de la caserne", explique Christophe Junqua, commandant du groupement de gendarmerie départementale du Calvados. Le chiot de Saint Hubert est adopté dès ses 10 mois par son maître-chien. L'animal s'installe au domicile de celui-ci et débute petit à petit son entraînement. "On commence par le sociabiliser. Régulièrement, je retrouve les autres maîtres-chiens de Saint-Hubert et on effectue le dressage de nos chiens ensemble. On s'adapte au rythme du chien", poursuit Cédric. M. En France, seuls 13 Saint-Hubert vivent au sein de casernes de gendarmes.

Contrairement à d'autres races utilisées en gendarmerie, le Saint-Hubert est engagé de façon différente. Il intervient très fréquemment sur des disparitions longues pouvant aller jusqu'à six jours. "Dès ses 12 semaines, on le déclenche. On joue à cache-cache. On lui fait comprendre que s'il retrouve la personne, il pourra jouer avec elle à l'issue de l'opération. On le lance sur une piste et il faut que la récompense finale soit plus intense que toutes les odeurs qu'il rencontrera pendant ses recherches", développe le maître-chien. L'entraînement est étalé tout au long de la journée par petites sessions de 10 minutes. "On doit respecter leur rythme physiologique. Lorsqu'ils sont sur le terrain et qu'ils pistent, les Saint-Hubert utilisent 80 % de leur oxygène pour faire travailler leur nez et leur cerveau. Seuls 20 % servent à faire fonctionner le corps et le reste. C'est très intense ce qu'on leur demande", expose-t-il.

Chaque chien en formation est ensuite soumis à des tests au Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie de Gramat dans le Lot. "On sent quand ils sont prêts. On le voit dans leurs yeux. On les voit évoluer au quotidien", ajoute Cédric M. Lorsqu'une personne est portée disparue, d'importants dispositifs sont mis en place. "C'est au moment où il y a une décrue des moyens de recherche que le Saint-Hubert intervient. Il permet d'orienter les recherches dans un secteur qu'on n'aurait pas forcément exploré", complète Christophe Junqua.

"Le Saint-Hubert aide dans

50 % des enquêtes à découvrir

la personne disparue"

En 14 ans, le gendarme a effectué plus de 800 opérations. "J'ai notamment travaillé sur la disparition de Laetitia Perrais, cette jeune femme enlevée, violée et tuée par Tony Meilhon en janvier 2011", dévoile le spécialiste. Tous peuvent être mobilisés dans n'importe quel département. Au niveau de la région, 22 équipes cynophiles sont déployées. "Elle est composée d'un maître-chien, d'un suppléant pouvant lui venir en aide pour les soins ou l'entraînement", conclut le colonel.