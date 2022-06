Fontaine-Étoupefour. Vacances d'été : leur gîte affiche complet

Les vacances d'été débutent dans une semaine et certains touristes ont choisi de passer leurs congés dans le Calvados. C'est une période en or pour Jacky et Martine Quesnel, propriétaires du gîte de la Caducée, à Fontaine-Etoupefour, à 20 minutes de Caen. le couple voit ses réservations augmenter de plus de 50 % par rapport à la basse saison.

Le gîte au complet

Jacky et Martine Quesnel n'ont plus aucune date disponible pour la saison estivale. Depuis 2004, ces deux retraités louent aux touristes de passage dans la région une dépendance dans leur maison, à la nuit. Pour eux, les réservations vont bon train, "on est presque au complet jusqu'en octobre !", se satisfait Martine Quesnel.

Elle remarque tout de même une évolution : l'augmentation des réservations de dernière minute. "Auparavant, les gens réservaient plus tôt, à partir de janvier. Cette année, on a eu notre dernière réservation il y a quinze jours", poursuit-elle. Selon la propriétaire, ce changement est notamment lié à la pandémie de la Covid-19.

Une clientèle différente

Le couple a également vu sa clientèle évoluer. Avant, "on avait beaucoup d'Américains et de Canadiens, et maintenant, on n'en voit plus", constate Martine Quesnel. Encore une fois, pour elle c'est sûr, "la Covid en a freiné beaucoup". Alors cette année, ce sont "des Français d'autres régions" que le couple aura le plaisir d'accueillir.