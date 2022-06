Cap sur le Moyen-Âge. Les Médiévales de Bayeux font leur grand retour !

Cette 35e édition des Médiévales de Bayeux, Adeline Flambard, directrice de l'action culturelle de Bayeux, a "hâte qu'elle existe pour de vrai". Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet, l'événement annuel reprendra sa place dans l'ancienne cité médiévale. De la célèbre parade nocturne à l'incontournable marché des nuiteux en passant par les campements carolingiens et les concerts d'époque, la programmation s'annonce riche.

Le costume, tout un art !

Lorsque l'on évoque ces fêtes médiévales, les termes à utiliser se doivent d'être précis. Il ne faut pas dire robe mais surcot, pas manteau mais peliçon, pas broderies mais orfrois. Derrière ces précisions se cachent beaucoup d'histoire, et une évolution du costume. Cette année, la mode médiévale sera au cœur de l'événement. "Le spectacle de vendredi est un clin d'œil à la parade nocturne de Youplaboum, qui sera un défilé avec plus de 500 personnes costumées", précise Adeline Flambard. Lors de cette parade au départ de la place Saint-Patrice, les organisateurs convient également les visiteurs à se costumer, comme à l'époque. Ils pourront également profiter, avant ou après la parade, du marché nocturne avec 150 stands de créateurs, artisans ou encore producteurs.

Une 35e édition toujours inédite

Si le marché est un incontournable des Médiévales de Bayeux, la programmation s'avère, chaque année, différente. "On ne reprend jamais les mêmes compagnies", souligne Adeline Flambard. Samedi soir, le groupe Smedelyn investira les lieux pour reproduire un concert digne de l'époque. Originaires du pays de Retz, ces musiciens proposent aux spectateurs un voyage musical et festif à travers les siècles, de la fin du Moyen-Âge aux riches heures de la Renaissance. Hautbois, flûte, veuze, tambour, tambourins et autres instruments donneront envie d'entrer dans la danse.

Une immersion totale dans l'époque

Cette musique traditionnelle d'antan résonnera et immergera le public tout au long du week-end. Le public pourra profiter de surprises du vendredi au dimanche. Un véritable festival de rue qui permettra de découvrir près d'une dizaine de compagnies professionnelles de théâtre et de chansons. De son côté, la cathédrale sera aménagée comme à l'époque médiévale, c'est-à-dire sans chaises. Un moment rare puisque l'intérieur de la cathédrale semble tout à coup s'agrandir.

Un événement ouvert à tous

Les médiévales sont un événement où "il existe plusieurs niveaux et chacun prend la rame là où il le souhaite", précise Adeline Flambard. Que l'on soit mordu d'histoire ou simple curieux, chacun y trouvera sa place.

Pratique. Les Médiévales de Bayeux : du vendredi 1er au dimanche 3 juillet. Grande parade nocturne : vendredi 1er juillet, départ fixé à 22 heures place Saint-Patrice de Bayeux. Marché des nuiteux : aux abords de la cathédrale.