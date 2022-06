Normandie. Il écope de 20 ans de prison pour double tentative de meurtre 

Un homme de 43 ans comparaissait du lundi 20 au mercredi 22 juin devant la cour d'assises du Calvados, à Caen, pour double tentative de meurtre sur son ex-compagne et son nouveau compagnon. Le quadragénaire avait déjà été jugé en octobre 2021 pour ces faits par le tribunal d'Alençon (Orne).

Le 17 juillet 2019, l'ex-compagne du prévenu et son nouveau conjoint se rendent au plan d'eau de la Noë, à Argentan, avec leurs enfants. L'accusé les rejoint et s'en prend verbalement au compagnon de son ex-conjointe. Il reproche au couple de refuser de le laisser voir ses deux enfants, ce qui lui est interdit par une condamnation précédente. Il sort un couteau et assène un premier coup au compagnon de son ex-conjointe. Treize autres suivront. La victime ne devra son salut qu'à des personnes présentes qui se relayeront pour lui faire un garrot à l'aide de leurs mains. La femme tente de s'interposer, mais l'accusé la frappe. Elle s'enfuit. Il la poursuit, toujours armé de l'opinel, et crie "je vais te tuer". Il parvient à la blesser à la cuisse, aux épaules et sur la nuque.

La police est appelée et les deux victimes sont conduites à l'hôpital. L'accusé est quant à lui arrêté chez lui et mis en garde à vue. Il ne peut que reconnaître les faits, mais soutient que c'est la faute du couple. Au tribunal de Caen, il réitère ses propos et ne se remet pas en cause. Dans son plaidoyer, son avocat, Me Jonathan Proust, défend "je ne vous demande pas de l'aimer, mais de le juger". Après quatre heures de délibération, Rodolphe Lujien, originaire de Marie-Galante (Antilles françaises) est déclaré coupable. La condamnation précédente de 20 ans de réclusion criminelle est confirmée, avec 10 ans d'interdiction de vivre en métropole à sa libération, l'obligation de soins, un suivi judiciaire pendant 10 ans et l'interdiction d'entrer en relation avec ses enfants ou ses victimes. Il est également déchu de son autorité parentale.