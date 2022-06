Seine-Maritime. Challenge Célia :"On met le sport au service de la sécurité routière"

Le Club d'haltérophilie et de musculation du Trait (CHMT) organise une journée sportive pour sensibiliser aux dangers de la route ce samedi 2 juillet 2022. Franck Collinot, père de Célia, est à l'initiative de l'événement.

Quel est le Challenge Célia ?

C'est une journée qui met le sport au service de la sécurité routière avec, dans l'après-midi, un village de stands de sensibilisation à la prévention routière et en parallèle, il y aura des séminaires gratuits de sports, d'haltérophilie, de strongman, de culturisme.

L'idée était de rendre hommage à Célia et de se sensibiliser au maximum sur des réflexes simples pour rentrer sereinement.

Le 27 juin 2019, j'ai perdu ma fille dans un accident de la route qui a été complètement idiot. Célia avait 19 ans. Elle ne buvait ni ne fumait pas. Elle était le "Sam" de la soirée, mais le conducteur, ivre et positif au cannabis, n'a pas voulu lui donner les clés.

Trois kilomètres plus loin, ils se sont tués sur un platane. Trois ans après, il y a encore de la colère.

Je ne pourrais pas faire revenir ma fille mais je veux sensibiliser au maximum aux dangers de la route.

Pourquoi organiser un challenge sportif ?

Célia était en licence de Staps, était vice-championne de France de force athlétique et avait fait 3e des championnats de France d'haltérophilie. Célia, qui avait commencé sur le tard, s'était vraiment passionnée pour ce sport. Malheureusement, la vie a fait que le club du Trait a perdu une de ses athlètes en devenir.

La passion dans la famille est là depuis longtemps, mon père était champion de France en 1972, j'étais moi-même sportif de haut niveau et entraîneur de l'équipe de France olympique d'haltérophilie de 2000 à 2008.

Qu'espérez-vous de cette journée ?

Perdre un enfant, c'est un chemin de croix que vous avez jusqu'à la fin de votre vie. Le temps n'efface rien. Je suis un parange, un parent qui perd un enfant, vous n'oubliez jamais.

Cette organisation, c'est aussi une manière de faire revivre ma fille. Elle était toujours de bonne humeur, donc l'idée, ce n'est pas d'avoir une journée triste, mais au contraire, c'est d'avoir une journée qui donne envie de faire du sport et de sensibiliser aux dangers de la route. Si je peux sauver une vie par cet événement, ce sera déjà une pierre apportée à l'édifice, même si j'espère qu'on en sauvera bien plus.

Plusieurs champions participent à cette journée, lesquels ?

Il y a des champions d'Europe, champions du monde, pas moins de dix sélectionnés olympiques. On organise des séminaires gratuits avec eux pour l'haltérophilie (avec par exemple la présence du Normand Aurélien Lejeune, l'homme le plus fort de France). Ce sont des amis, des gens que j'ai entraînés et ils ont dit oui tout de suite.

Il y a aussi 70 bénévoles, ça prouve que des gens sont capables de se mobiliser pour certaines causes, ce n'est pas rien. Amis sportifs, venez !

Le challenge Célia va permettre de récolter des fonds dont une partie sera reversée à l'association prévention routière de la Seine-Maritime.

Challenge Célia : à partir de 14 heures - Salle Léo Lagrange 76580 Le Trait