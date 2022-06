Musique. Le retour de la chanteuse Kate Bush, grâce à la série Stranger Things

"Le monde est devenu fou": Kate Bush décrit comme "assez bouleversant" le retour de son tube Running Up That Hill en tête des charts britanniques 37 ans après sa sortie, revigoré par la série Stranger Things. Le titre connaît un immense regain de popularité grâce au succès de la série fantastique revenue fin mai sur Netflix pour une quatrième et avant-dernière saison, et pour laquelle il joue un rôle important dans l'intrigue.

"C'est une si bonne série, j'avais pensé que le morceau attirerait un peu l'attention", a confié la chanteuse britannique de 63 ans dans une interview, diffusée mercredi 23 juin 2022 par la radio BBC.

"Mais je n'avais jamais imaginé que ce serait quelque chose comme ça. C'est tellement excitant. Mais c'est assez bouleversant, vraiment. Je veux dire, le monde entier est devenu fou", a-t-elle ajouté.

"Que tous ces très jeunes gens entendent la chanson pour la première fois et la découvrent est très spécial", a-t-elle poursuivi, précisant qu'elle-même n'écoutait "jamais" ses anciens titres.