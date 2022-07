Argentan. Sur les traces de la 80e division d'infanterie américaine

Les reconstitutions de la Seconde Guerre mondiale sont toujours des moments appréciés du grand public, qu'il soit passionné ou non par cette période. Lundi 18 et mardi 19 juillet, un convoi militaire fort de 130 véhicules traversera une partie du département de l'Orne. Organisé par Dominique Fillonneau, policier retraité et président du club de tir d'Argentan, l'événement se veut familial. "Les gens aiment regarder les véhicules militaires d'époque tout en se baladant dans un camp américain", confie-t-il.

Organisation militaire

Le départ se fait le 18 juillet à Marigny, un petit village de 2 300 habitants près de Saint-Lô, dans la Manche. Avec plus d'une centaine de véhicules, dont des GMC et gros porteurs, l'organisation doit être millimétrée pour circuler sur les routes de la région. Les engins seront dans un premier temps regroupés à proximité de la route de Falaise à Argentan, vers 15 heures. Ils seront accompagnés d'associations locales patriotiques, soit 40 véhicules supplémentaires. L'ensemble s'élancera vers 16 heures dans la ville pour un défilé qui empruntera la rue des Petits-Fossés, la route de Paris, l'avenue Fosh, la route d'Urou et la rue du 104e R.I pour terminer sa course autour du Hall du champ de foire. Un camp américain sera installé sur ce lieu. "Le public pourra admirer les véhicules et échanger avec les conducteurs", explique avec enthousiasme Dominique Fillonneau.

À 17 heures, une remise de gerbes à la stèle de la 80e Division d'Infanterie américaine aura lieu place de l'hôtel de ville. Avec ce geste, Dominique Fillonneau souhaite "rendre hommage" au dernier vétéran de cette division, décédé fin 2021. Le lendemain, le 19 juillet, le convoi reprendra la route en direction de Chartres.