Loisirs. Tous à l'eau à la base de loisirs de Soligny-la-Trappe

La base de Loisirs de l'Etang Neuf (7 ha) est située à Soligny-la-Trappe, sur la départementale 930, entre L'Aigle et Mortagne-au-Perche, sur un site ombragé.

La baignade et la pataugeoire sont surveillées en juillet et août par un maître-nageur.

Pour les amateurs de sensations, deux toboggans aquatiques, un droit de 15 mètres et un tournant de 25 mètres sont accessibles sur le site. La baignade ne vous suffit pas ? Barques, pédalos, jeux pour enfants, terrain de boules, mini-golf 18 trous, canoës-kayaks et paddles sont à disposition. Si vous souhaitez vous balader autour du site, il existe un parcours pour se promener en forêt et découvrir l'étang. Des zones ombragées, pour la voiture ou pour pique-niquer, sont présentes. L'eau de la base est constamment renouvelée par des sources.

Pratique. Ouverte tous les après-midi du 1er juillet au 31 août Accès au site 3 € à partir de 12 ans, puis 1,50 € pour les moins de 12 ans.