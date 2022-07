A découvrir en centre-Manche. Boire, manger, dormir... Notre sélection

Terre de paysages grandioses parfois exubérants, le centre du département de la Manche offre de vastes plages de sable fin, des falaises spectaculaires, des côtes découpées, des chemins de randonnées iodées ou dans un bocage préservé.

De Carentan-les-Marais à Percy en passant par La Haye, de Saint-Lô à Agon-Coutainville, sans oublier Coutances, Créances, Périers, Condé-sur-Vire…, le décor est doté d'un patrimoine culturel et historique riche et varié.

Un spectacle différent chaque jour

C'est dans ce cadre, qui change au fil des lumières et au rythme des marées les plus importantes d'Europe, que la rédaction a sélectionné trois établissements où boire un verre, manger et dormir. À La Cahute, dans une cabine de plage ou sur les hauteurs de Regnéville, vous ne serez pas déçus. Ces trois sites ont le point commun d'assurer à ceux qui les découvrent un dépaysement total, au sein d'une terre aux multiples saveurs : terre et mer y sont généreuses avec une variété de produits frais, naturels et iodés à découvrir.