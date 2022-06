Sainte-Mère-Eglise. Une messe pour le "D-Day" de la grange de la paix

La maison et la grange de la paix sont deux beaux projets érigés à Sainte-Mère-Église, dans la Manche. Dimanche 26 juin, une messe sera présidée à 16 heures par Mgr Le Boulc'h, évêque du diocèse de Coutances et Avranches. Toute la population est invitée à l'église, avec la présence des anciens prêtres de cette paroisse. Cette célébration sera suivie de la bénédiction et de l'inauguration de la grange de la paix, agrémentée de son pôle essentiel, l'espace du silence. De quoi méditer, en ce lieu chargé de l'histoire du Débarquement, cette phrase de Saint François de Sales : "Le bruit ne fait pas de bien, et le bien ne fait pas de bruit !".

La grange de la paix de Ste Mère-Eglise Impossible de lire le son.