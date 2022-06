Manche. Député d'opposition, Philippe Gosselin compte peser à l'Assemblée

Les députés rentrent administrativement à l'Assemblée nationale depuis lundi 20 juin. Dans la Manche, deux des quatre députés élus dimanche 19 juin, à l'issue du second tour de sélections législatives, font partis de la majorité, Bertrand Sorre et Stéphane Travert. Dans l'opposition, l'une est dans la Nupes, Anna Pic. Socialiste au sein de l'union de la gauche, elle a 130 collègues pour participer aux débats. L'autre, Philippe Gosselin, Les Républicains, est un peu seul dans le groupe de la droite et du centre, où ils ne sont que 61, soit peu de postes institutionnels pour orienter les débats. "On pèse en étant présent", explique-t-il. Une présence à la fois en circonscription et à Paris, dans l'hémicycle ou en commission.

Après trois mandats, "je fais partie de ceux qui maîtrisent bien le règlement de l'Assemblée nationale. On va avoir besoin de gens qui connaissent le règlement pour ne pas se laisser déborder par d'autres qui auraient envie de faire la guérilla", développe le député, qui veut se placer dans une opposition constructive. Première séance publique mardi 28 juin.