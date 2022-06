Football (Ligue 2). Le Havre AC dit au revoir à son capitaine Alexandre Bonnet

Le grand chamboule-tout se poursuit, au Havre Athletic Club. Après la présentation de la nouvelle équipe de dirigeants, lundi 20 juin, le club ciel et marine annonce le départ d'Alexandre Bonnet, capitaine emblématique.

Le joueur le plus capé du HAC

Avec 13 saisons, 470 matchs et 52 buts au compteur, le milieu de terrain est le joueur le plus capé du HAC, avec qui il était en fin de contrat. Dans un communiqué, le club salue un joueur "irréprochable sur et en dehors du terrain" et remercie Alexandre Bonnet pour "son engagement sans faille au service du club, son professionnalisme et sa fidélité". C'est Mathieu Bodmer, nouveau directeur sportif, qui a informé le joueur de la décision de ne pas prolonger son contrat "tout en louant sa carrière au sein du club".

"En fonction de l'évolution de la carrière d'Alexandre Bonnet", le HAC invitera le joueur au Stade Océane, pour "lui rendre l'hommage qu'il mérite". À 35 ans, "Capitaine Alex" pourrait avoir encore des ambitions sportives, sous une autre tunique que le maillot ciel et marine…