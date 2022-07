Saint-Céneri-le-Gérei. Visitez les paysages ornais harnaché à des huskies

Non, vous n'êtes pas dans les pays nordiques, mais bien dans l'Orne, en Normandie. Cet été, troquez vos traditionnels bâtons de randonnée pour des cani-rando. Le principe, le husky vous tracte via une ceinture dorsale attachée à une laisse munie d'un amortisseur.

Dans le département, plusieurs mushers proposent des balades toutes plus alléchantes les unes que les autres. L'un d'entre eux se trouve à Saint-Céneri-le-Gérei. Benjamin Thomelin et ses chiens vous guident dans l'un des plus beaux villages de France pour une randonnée d'une heure, à partir de 6 ans.

Pratique. Plus d'informations sur le site internet : ornetourisme.com.