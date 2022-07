La Ferté Macé. Pédalo, tir à l'arc, kayak, mini-golf… De nombreuses activités à la base de loisirs

Inaugurée en 1988, la base de loisirs de La Ferté-Macé, aussi appelée Ferté Plage, est l'une des plus importantes de l'Orne. Avec une superficie totale de 65 hectares dont 26 hectares en eau et un cheminement de 2 400 mètres, elle offre aux plaisanciers un environnement calme et verdoyant tout en mêlant activités familiales de plein air.

Du mini-golf au kart

On ne compte plus le nombre d'activités que l'on peut faire sur la base de loisirs. Entre pédalo, tir à l'arc, kart ou voitures à pédales, mini-golf, auto-modélisme ou encore kayak, les petits et grands n'ont pas le temps de s'ennuyer. Mais vous pouvez aussi simplement vous détendre sur le sable chaud au bord de l'eau. La baignade est surveillée en juillet et août, tous les jours de 14 heures à 19 heures (sauf le lundi). Des jeux pour enfants et un terrain de beach-volley sont situés à côté. Un centre équestre a aussi sa place. Il accueille les enfants dès 5 ans et les adultes. Si vous n'êtes jamais monté à cheval, rassurez-vous, des stages d'initiation ou de perfectionnement sont assurés lors des vacances scolaires.

Un petit creux ou la gorge sèche ? Le Bar de la plage vous propose restauration, glaces ou encore boissons. Des concerts sont parfois organisés non loin de la buvette. Et si vous ne voulez pas quitter la base de loisirs, vous pouvez séjourner au sein d'un village vacances de dix gîtes (de quatre à sept personnes), dont l'un est aménagé pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Pour les camping-caristes, une aire automatisée est ouverte à l'année, chemin de la Lande. Sur le site, les animaux sont tolérés mais doivent être tenus en laisse. Une "zone chiens sans laisse" leur est destinée à l'entrée du parking.

Pratique. Base de loisirs de La Ferté-Macé, boulevard de la Forêt d'Andaine