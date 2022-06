Caen. Soldes : comment faire pour calculer rapidement les réductions ?

Les soldes d'été débutent mercredi 22 juin. Voilà une belle occasion de faire des affaires pour renouveler son dressing. Mais ce n'est pas toujours évident de trouver le prix de cette robe soldée qui nous fait de l'œil. Mickaël Renaud travaille dans le magasin de prêt-à-porter Julia Lingerie. Il explique sa technique de calcul simple mais très efficace. "Il suffit de prendre le prix initial et de le diviser par dix, comme ça, on a 10 % de sa valeur. Après on le multiplie par trois si c'est 30 % de remise, quatre si c'est 40 %. Par exemple, si le produit coûte 40 €, ça fait 4 € et si la remise est de 40 %, on multiplie 4 € par 4, donc 16 € de réduction". Et voilà, c'est fait ! Votre superbe robe à 40 € soldée à 40 % coûte donc 24 € ! Profitez-en, c'est une affaire.

Plus besoin de calculer chez ces commerçants

Pour ceux qui n'ont pas envie de faire du calcul mental, certains magasins s'adaptent. Le Paradis des Marques a par exemple abandonné les pourcentages. "On met directement des vignettes qui annoncent le prix soldé, c'est plus simple pour les clients", explique Margaux DaSilva, vendeuse dans le magasin.

Chez Devred, c'est encore différent. Ils utilisent un système de tableau en produits en croix. À gauche, tous les prix du magasin, en haut les réductions possibles et dans le tableau, les prix définitifs après remise. Il en reste donc qu'à suivre les lignes et vous trouverez combien coûte l'article.

Vous avez jusqu'au 19 juillet pour profiter des soldes.