Tourville-la-Rivière. Un bateau dédié au handivoile à la base de loisirs de Bédanne

À l'occasion de la semaine du handicap, la base de loisirs de Bedanne, à Tourville-la-Rivière, qui s'est orientée depuis 2013 vers le handivoile, a inauguré mardi 21 juin un nouveau voilier entièrement dédié à cette pratique. Son nom de baptême : AdéKoat. Grâce à des sièges ergonomiques avec ceinture de sécurité et une plateforme pour accueillir un fauteuil roulant, le navire peut recevoir à la fois les personnes en situation de handicap physique ou mental.

"C'est une chance d'avoir ce bateau parce que nos autres navires se déplacent sur les plans d'eau comme il y a des compétitions à droite à gauche… Lui, il est vraiment dédié à l'handivoile", déclare Frédéric Moretti, le moniteur du club de Saint-Aubin-lès-Elbeuf. C'est lui qui se charge de former à la voile les éducateurs spécialisés qui viennent ici à la base de loisirs, afin de leur donner un peu plus d'autonomie avec leurs résidents et de réduire les frais. "Chaque groupe paye moins de 20 euros pour les sorties en bateau… si j'étais seul à naviguer, il y aurait moins de sorties disponibles et ce serait plus cher."

De nombreux éducateurs formés à la pratique

150 éducateurs ont été ainsi formés par Frédéric Moretti depuis le lancement du projet "Voilier thérapeutique" en 2013. Au moins 17 établissements spécialisés viennent chaque année profiter de la petite flotte de sept bateaux pour des sorties sur le plan d'eau mais ce nouveau navire offre de nouvelles perspectives selon Jean Paul René, le président du club : "Sans arrêt, on modifiait nos bateaux de course pour les adapter au handicap. Aujourd'hui, on a un bateau entièrement spécialisé… L'idée, ce serait aussi de multiplier cette flotte pour qu'on soit prêt à accueillir un sportif ou un handicapé."

Cette année, la base de loisirs a prévu d'accueillir près de 300 résidents d'établissements spécialisés venus de la Métropole de Rouen, du Havre et même des Yvelines en région parisienne.