Flers. Un appel lancé pour ne pas saturer les urgences cet été

Il y a quatre ans, le centre hospitalier Monod de Flers était celui qui rencontrait le plus de difficultés sur le territoire de l'ex Basse-Normandie.

C'est désormais une bonne nouvelle pour tous les habitants du bocage : cet été, les quatre hôpitaux du groupement hospitalier des Collines Normandes (Flers, Vire, La Ferté-Macé et Domfront) vont vivre leur meilleure situation de ces dernières années, sans pression particulière concernant le manque de personnel. La permanence des soins sera assurée.

Des patients venus d'ailleurs

Mais alentour, comme cela n'est le cas ni à Alençon, ni à Mayenne, et dans une moindre mesure à Argentan, David Trouchaud, le directeur du groupement, craint un afflux de patients en provenance de ces secteurs.

"On a mis à profit quatre années difficiles pour que ça se passe désormais le moins mal possible, notamment avec la recomposition d'une équipe encadrante paramédicale", explique-t-il. La situation est donc moins dégradée que les années précédentes, même si certains des quatre SMUR devront sans doute être mis ponctuellement en indisponibilité durant certaines périodes cet été. "On a les effectifs d'infirmiers et d'aides-soignants à Flers, mais le centre hospitalier des Andaines manque d'attractivité pour les infirmières, et c'est aussi le cas mais dans une moindre mesure à Vire", précise David Trouchaud.

David Trouchaud, directeur du Groupement Hospitalier du Bocage.

Le directeur se veut prudent et il en appelle au bon sens de la population : "Ne venez aux urgences des hôpitaux uniquement s'il s'agit vraiment d'une urgence. Appelez le 15 pour avoir un avis", incite-t-il, car 70 % des venues aux urgences ne concernent que de la bobologie et seulement 30 % sont de vraies urgences… Pour éviter les longues files d'attente et l'insatisfaction des patients concernant leur prise en charge, David Trouchaud incite aussi les malades à solliciter, les week-ends, du point de garde à Flers, avec des médecins généralistes de ville.

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2022, un passage aux urgences vous sera facturé 18,75 €.

Les personnes âgées

Concernant les personnes âgées dont le maintien à domicile est impossible lorsque leurs enfants partent en vacances, elles ne sont plus prises en charge à l'hôpital, mais dans des hébergements d'urgence dans les Ehpad. "Des places sont disponibles, leur admission peut être directement gérée par leur médecin traitant", explique le directeur du groupement hospitalier.