Le Mont-Saint-Michel. Une Merveille incontournable

C'est l'un des monuments français les plus visités, le Mont-Saint-Michel. On peut le voir de loin et avoir l'impression de le connaître. Mais rien n'est moins vrai.

En s'approchant du Mont, le visiteur prend conscience de la beauté de la baie dans laquelle ce bout de rocher est niché, comme un long zoom qui fait découvrir à chaque regard une nouvelle facette de la Merveille. Autre aspect frappant pour le touriste, et non des moindres, la taille monumentale du site, qui en impose, de près comme de loin. De fait, même de loin, le regard repère tout de même des détails d'architecture médiévale. Bref, le visiteur en prend plein la vue.

Une visite qui se prépare

Il faut un petit peu préparer sa venue, car le Mont se mérite. Plusieurs parkings sont mis à disposition des touristes. Ensuite, direction la navette qui conduit les visiteurs directement au pied du Rocher. Faire ce trajet à pied reste une option que certains n'hésiteront pas à choisir. Pour les plus aventuriers, il est toujours possible de faire la traversée de la Baie à pied, avec un guide. Une activité incontournable !

Sur le Mont, se perdre dans les ruelles

Que faire une fois sur place ? Eh bien flâner, tout simplement. Découvrir ce village en faisant un premier passage dans les rues principales, avec les magasins et restaurants. N'hésitez pas à faire un second tour via les ruelles étroites, à vous perdre dans les passages pour vous laisser surprendre par une vue de la baie époustouflante, où que l'on se trouve. La visite de l'Abbaye est un détour à faire. Et si vous restez plusieurs jours, vous verrez, le Mont, on ne s'en lasse pas.

Pratique. Pour préparer votre venue : bienvenueaumontsaintmichel.com.