Législatives 2022. À Caen et dans l'agglomération, 50/50 entre Nupes et Ensemble

C'est une situation inédite au niveau national. À l'issue du second tour des élections législatives, Emmanuel Macron n'a pas réussi à rassembler assez de députés pour avoir la majorité absolue (fixée à 289) à l'Assemblée nationale. Dans le Calvados, les électeurs ont pourtant voté en majorité pour le parti du président de la République. Cinq députés de la majorité présidentielle ont été élus ou réélus dimanche 19 juin, contre quatre en 2017.

Fabrice Le Vigoureux (Ensemble !)

réélu dans la première circonscription

C'était la circonscription la plus incertaine de ce second tour, voire la seule qui n'était pas jouée d'avance dans le département. La première circonscription, celle de Caen Ouest qui regroupe une partie de Caen et 25 communes aux alentours, opposait Fabrice Le Vigoureux (Ensemble !) à la jeune Insoumise Emma Fourreau (Nupes).

Cela s'est joué dans un mouchoir de poche entre les deux candidats. Dans une soirée à suspense, où les résultats définitifs ne sont tombés que vers 20 h 45, le sortant a réussi une remontée express en s'imposant avec 50,2 % des suffrages, alors qu'Emma Fourreau avait pris une légère avance de plus de cinq points au premier tour. Une victoire de tout juste 200 voix qui permet à Fabrice Le Vigoureux de briguer un second mandat - son dernier - en tant que député. "C'est une sorte de soulagement. Nous sommes cinq élus sur six de la majorité présidentielle dans le Calvados, c'est un très bon résultat à l'échelle du département", se réjouissait cet enseignant-chercheur et ancien directeur de l'IAE. À 52 ans, Fabrice Le Vigoureux rejoint une Assemblée totalement inédite. "Un travail de compromis avec des forces différentes nous attend. On va essayer d'être en face d'oppositions constructives pour faire avancer la France."

Arthur Delaporte (Nupes) l'emporte

dans la deuxième circonscription

Il était donné largement favori. Dans la deuxième circonscription, celle de Caen Est, Arthur Delaporte (Nupes) a reproduit le scénario du premier tour. Devant Sylvie Dumont-Prieux avec 42 % des voix au premier tour, le candidat de la gauche a récolté 6 247 voix de plus que la candidate de la majorité présidentielle dimanche 19 juin, au second tour. Dans une circonscription fortement ancrée à gauche, nul doute que le fait d'être épaulé par Laurence Dumont, sa suppléante, qui compte déjà trois mandats de députée sur cette même circonscription (de 2007 à 2022) a joué dans les urnes.

À seulement 30 ans, Arthur Delaporte a été désigné comme patron du PS en septembre 2021. Ce professeur agrégé d'histoire est originaire de Cambes-en-Plaine, au nord de Caen. Passé par Sciences Po Paris, il a fait ses débuts en politique vers l'âge de 20 ans. Il s'est aussi présenté aux élections départementales de 2021 aux côtés de Sophie Börner, sur le canton de Ouistreham. Premier échec avec 32,6 % des voix face au binôme centriste. Le voilà désormais au palais Bourbon pour son premier mandat. "C'est une grande satisfaction. Ça témoigne d'une véritable dynamique de l'union de la gauche. Nous avons fait face aux attaques du gouvernement. Emmanuel Macron est responsable de la progression du Rassemblement national", a-t-il réagi au sortir de sa victoire, avant de se projeter sur le futur à l'Assemblée. "L'opposition bête et méchante n'existe pas, mais je resterai un député ferme sur ses valeurs. Je porterai tous les projets qui vont dans le sens de l'amélioration du quotidien des catégories populaires. Il ne faudra pas se laisser enfumer comme cela a été le cas pendant cinq ans." Le message est passé.

