Ifs. Billy Richard, un entrepreneur caennais au service des autres 

"Je suis passionné par les gens. J'ai toujours eu envie d'aider", confie Billy Richard. La voix déterminée, un accent anglais bien prononcé et une passion débordante pour l'entrepreneuriat, ce presque quinquagénaire d'origine caennaise est le fondateur de London Barbers, un espace de coworking destiné aux barbiers, coiffeurs ou encore esthéticiennes qui souhaitent se lancer. Installé à Ifs depuis le 1er mai 2022, le lieu accueille déjà sept professionnels du secteur.

Une revanche sur la vie

"Je n'ai aucun bon souvenir de mon enfance à Caen", abandonne l'entrepreneur. C'est dès son plus jeune âge que Billy Richard découvre son homosexualité, une situation plutôt complexe à vivre à l'époque. De ces difficultés, il en a fait une force. À peine âgé de 15 ans, il quitte sa Normandie natale pour rejoindre la capitale. De petits boulots en petits boulots, Billy Richard s'envole finalement à 18 ans pour New-York. "La vie était plus cosmopolite. Je vivais une expérience unique qui m'a permis de me retrouver", témoigne l'homme d'affaires. Débrouillard dans l'âme, il poursuit sa conquête du monde et s'installe à Londres. "Je ne devais y rester que six mois et finalement, j'y suis resté des années", s'amuse-t-il. Cet amoureux de la culture anglo-saxonne enchaîne les petits boulots : ménages, serveur… "J'ai rapidement appris l'anglais. Après avoir testé de nombreux emplois, j'ai eu envie de monter ma propre entreprise", poursuit-il. Billy Richard développe alors une société d'intérim dans le domaine de la santé. Un projet qu'il développe à l'âge de 30 ans et qui rencontre un franc succès en seulement trois ans. "Un grand groupe écossais a souhaité racheter mon entreprise. Je l'ai fait", sourit Billy Richard. Avec les bénéfices de cette vente, il investit dans l'immobilier en Angleterre et décide de voyager à travers le monde. L'entrepreneur s'inscrit aussi à l'université et obtient un master spécialisé dans l'addictologie au Kings College. "Ayant arrêté l'école à 15 ans, j'avais un manque et l'envie d'étudier", livre-t-il.

C'est en 2019 que Billy Richard quitte la vie londonienne et s'installe en Normandie. "Je m'ennuyais pendant la Covid. J'ai eu l'envie de développer un projet. Je connaissais le modèle américain de barbering. J'ai décidé de lancer l'idée en France", détaille l'homme d'affaires. Il achète alors un petit bâtiment dans la commune d'Ifs et ouvre l'établissement en mai 2022. "Mon envie, c'est d'offrir des opportunités à toute personne qui souhaite se lancer mais qui n'a pas les moyens de le faire seule", conclut-il.