Normandie. Le Skim School Tour reprend les routes pour l'été 2022

Depuis 25 ans, Mauna Kea propose et organise des événements de sports de glisse aux stations balnéaires. Cet été, pas moins de 18 dates sont déjà inscrites au calendrier de la tournée Skim School Tour. Des plages de la Manche à celles de la Côte d'Albâtre et des Hauts-de-France, l'association proposera une nouvelle fois des initiations au skim board et de nombreuses autres animations.

Les dates du Skim School Tour sont connues. - Mauna Kea

Véritable journée pour toute la famille, les étapes du Skim School Tour proposent notamment des ateliers "Respecte Ta Plage" mais aussi différents jeux d'équilibre sur une grande variété de planches. Une bonne occasion de parier la corvée de vaisselle pour les enfants et les adultes et mesurer qui est le plus habile !