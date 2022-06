Caen. Freddy Pommier mixe cuisine et sport avec son duathlon gourmand

Dimanche 26 juin, se tiendra au stade vélodrome de Venoix un duathlon gourmand. Freddy Pommier, cuisinier au restaurant À Contre Sens et athlète de haut niveau - il a notamment remporté le full distance du triathlon de Deauville vendredi 17 juin -, revient sur l'intérêt de mixer cuisine et sport.

En quoi consiste ce duathlon ?

Pour cet événement, sept chefs vont cuisiner sur la pelouse du stade vélodrome de Caen pendant que 24 athlètes, 12 hommes et 12 femmes, animeront le duathlon. Les sportifs sont principalement Caennais. Les deux frères Thomas et Martin Laurent participent au projet, ainsi que l'ancien champion Damien Dorobert. On retrouve également Meghan Bazire, licenciée à Saint-Lô ou encore Émilie Jamme. Toutes deux font partie des duathlètes reconnues de la région. L'idée ici, c'est que le public puisse soutenir les sportifs de haut niveau tout en savourant de bons produits cuisinés par les chefs.

Quels restaurants participent au projet ?

Sur place dimanche on retrouve les restaurants À Contre Sens, Oh my chef, Gibus, Royal barrière, C et Choux, Babek ou encore la crêperie La Ficelle. J'ai une relation particulière avec les chefs des établissements culinaires choisis, que ce soit de l'ordre sportif ou amical. Outre la restauration, le public retrouvera à partir de 19 heures un concert avec l'artiste Tanguy, qui propose une musique rock & roll.

Pourquoi faire ce duathlon ?

Avec cet événement, l'idée était de rassembler mes deux passions : la cuisine et le sport. Le but est de récolter des fonds pour financier ma qualification au championnat du monde Ironman à Hawaï. 8 000 €, c'est une somme conséquente. J'ai trouvé quelques sponsors financiers et matériels, mais je me suis dit, ce n'est pas suffisant, il faut que je me retrousse les manches. L'idée est née en début d'année, autour d'une discussion avec mon chef Anthony Caillot qui m'a dit : 'Pourquoi tu ne fais pas un événement où tu montres ce que tu fais ?' Je vais donc participer à la course Ironman, un triathlon de longue distance avec 3,800 km de natation, 180 km de vélo et un marathon. Toutes les épreuves s'enchaînent en une seule journée. Pour me qualifier, j'ai fait l'une des 50 courses Ironman, à Vichy, où j'ai terminé cinquième de ma catégorie. Pour les athlètes, c'est la course rêvée, le Graal ! En octobre 2022, ce sera ma deuxième participation, j'y ai déjà couru en 2019.

Ce projet vous tient donc à cœur…

Oui, d'autant plus que j'organise une tombola en faveur d'Endomind, pour mettre en lumière et faire connaître l'endométriose, une maladie qui touche énormément de femmes. Cette tombola nous tient à cœur à ma femme et moi. C'est une maladie qui doit être connue. Les lots à gagner ? Des repas chez des restaurants…

Pratique. Dimanche 26 juin de 16 à 20 heures au stade vélodrome de Caen. Tarif : 20 €. 10 € pour les 5-10 ans. Gratuit pour les - de 5 ans.