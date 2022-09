Place du commerce. De nouvelles enseignes à Caen et Ouistreham

Deuxième ouverture pour deux des commerces présentés cette semaine et une nouveauté à découvrir, la rédaction de Tendance Ouest vous dit tout.

Mode, restaurant et vente de vélos

"Nous avons ouvert cette nouvelle boutique spécialisée dans le prêt-à-porter féminin début mai. Elle est située quasiment face à notre premier commerce installé depuis 13 ans", souligne Maria Motté, la gérante de Ö Maïa. C'est aussi une deuxième ouverture pour le restaurant Fleur de Sushi. Le premier se trouvant rue des Jacobins, Natacha et Morgan Chapron ont eu envie d'en ouvrir un second, au 8 rue Buquet à Caen. "Plus grand que le premier avec 100 places et une terrasse à l'étage, nous avons conservé le même esprit pour que notre clientèle retrouve la même ambiance", précise Morgan. Pour la toute nouvelle enseigne Tendance Bike, spécialisée dans la vente et la réparation de vélos, c'est une nouvelle aventure professionnelle. "Passionné de sport avec une solide expérience dans le commerce, j'ai voulu ouvrir me lancer", explique Rodolphe Méteau, le gérant.