Football - Ligue 2. Derbies, ex-L1, boxing day… Le calendrier 2022-2023 des clubs normands

C'est une saison particulière qui attend les clubs de Ligue 2, dont le calendrier 2022-2023 vient tout juste d'être dévoilé vendredi 17 juin. En raison de la coupe du monde au Qatar, qui se déroule exceptionnellement en hiver, la 15e journée, programmée le week-end des 12 et 13 novembre, sera la dernière journée avant le début de la trêve internationale. Un boxing day à l'anglaise ponctuera le championnat pendant les vacances scolaires de Noël, avec une reprise fixée au lundi 26 décembre (16e journée) et un autre match le vendredi 30 décembre (17e journée). Le dernier match sera plus tardif qu'à l'accoutumée, le vendredi 2 juin.

Pour rappel, il n'y aura ni play-offs ni barrages en fin de saison. Les deux premiers du classement seront promus en Ligue 1, les quatre derniers relégués en National.

Caen débute à l'extérieur

Côté Normands, le Havre Athletic Club (HAC) et Quevilly Rouen Métropole (QRM) auront la chance de débuter à domicile, respectivement face à Grenoble et Rodez, le week-end du 30 juillet. Le public du Stade Malherbe Caen (SMC) devra quant à lui patienter jusqu'au 6 août pour applaudir les joueurs à d'Ornano, face à l'un des relégués de Ligue 1, Metz. Le week-end précédent, les Calvadosiens auront lancé leur championnat à Nîmes. Ils le clôtureront également à l'extérieur, le 2 juin, face à Pau, tout comme QRM qui ira à Niort. Pour conclure, Le Havre recevra Dijon à la maison.

Un derby dès la rentrée !

La rentrée débutera par un derby entre le HAC et le SMC, fixé au week-end du 2 septembre au stade Océane. Le match retour aura lieu à Caen, le 29 avril (33e journée). Le Stade Malherbe accueillera QRM dès le 1er octobre (10e journée), avant de se déplacer au stade Diochon le 30 avril (30e journée). Enfin, le HAC affrontera QRM sur la pelouse jaune et rouge le 5 novembre (14e journée), pour un match retour fixé au 22 avril au stade Océane (33e journée).

Un calendrier sans Bordeaux

Côté grosses affiches, le mythique club de l'AS Saint-Étienne sera très attendu par les supporters. Les Verts se rendront à Quevilly dès la troisième journée, le 13 août, puis au Havre le 18 mars (28e journée) et enfin à Caen le 26 mai (37e journée). Également relégués, les Girondins de Bordeaux ne figurent pas encore officiellement dans le calendrier. Si leur descente est confirmée, les Bordelais sont attendus juste après Noël au stade Océane, le 26 décembre (16e journée), le 10 janvier au stade d'Ornano (18e journée) et le 13 mai à Diochon (35e journée).