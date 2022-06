Beauregard à Hérouville-Saint-Clair. Les cinq coups de cœur de Paul Langeois, directeur du festival 

Paul Langeois nous confie deux souvenirs insolites avec un artiste programmé lors d'une édition du Festival Beauregard.

Les plus belles rencontres avec des artistes du festival sont celles qui ne sont pas provoquées. Elles sont souvent éphémères et inattendues. J'ai fréquemment mangé sans le vouloir avec des artistes au catering. On échange parfois que de simples sourires, mais c'est inédit.

Je me souviens d'un instant partagé avec Nick Cave, cet artiste australien. Il faisait très beau. Il était dans la loge du Château et moi j'étais assis sur l'un des bancs situés devant l'édifice, en train de passer un coup de fil. Et puis il a pris une chaise et il s'est installé à côté de moi pour prendre le soleil. C'est un artiste que j'admire énormément et juste ça, c'est un moment qui restera gravé.

Il y a aussi le jour où j'entends au talkie-walkie qu'il y a besoin d'une personne pour conduire la voiture de golf qui va emmener le chanteur américain Iggy Pop sur la scène du festival. Il n'y a pas grand-chose, juste une soixantaine de mètres à conduire. Je me suis dit que c'était le truc que je voulais faire. Juste de l'avoir dans la voiture à mes côtés jusqu'à la scène, c'était magique et inattendu pour moi. C'est une image que je n'oublierai pas.