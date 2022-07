Hermival-les-Vaux. Faire un safari au cœur du Bocage normand

Le zoo de Cerza, situé à Hermival-les-Vaux, près de Lisieux, s'étend sur 80 hectares pour 1 500 animaux de 150 espèces différentes. Parmi eux, lions, rhinocéros, girafes ou autres babiroussas, d'étranges cochons à cornes.

Les activités découvertes

Différents parcours et activités sont proposés aux visiteurs. Les goûters, chaque jour, montrent le repas des lions ou permettent de nourrir les girafes pendant qu'un superviseur décrit le mode de vie de l'animal. Deux circuits pédestres sont également proposés. Le jaune fait le tour des espèces de tous les continents. Durant la balade, vous verrez des kangourous et des tigres blancs. Le rouge quant à lui se recentre sur les espèces africaines, comme la panthère ou l'hippopotame. Enfin, le safari-train vous emmène dans l'enclos des gnous, bisons, zèbres et rennes.

Pratique. Entrée : 22 € (15 € de 3 à 12 ans). Ouvert de 9 h 30 à 19 heures tous les jours.