Sensations fortes. Dévaler les collines de Clécy en bouée gonflable

Faites le plein de sensations fortes ! En début d'année 2022, Clécy Tubing a emménagé au cœur de la Suisse normande. Brigitte et Sébastien Huet ont installé cette activité plein air sur les hauteurs, avec vue sur le viaduc de Clécy et des Rochers des parcs. Il s'agit d'une descente sur piste en bouée gonflable individuelle. Trois pentes sont proposées. La bleue, familiale, est une piste de 70 mètres sur laquelle plusieurs personnes peuvent glisser simultanément. La piste rouge, penchée à 40 degrés, se termine par un tremplin qui vous fera décoller. Vous serez ensuite réceptionné par un gros airbag. La piste noire suit le même principe, avec un tremplin plus important, pour un saut encore plus puissant.

Les descentes sont interdites aux enfants mesurant moins de 90 centimètres. Selon le nombre de tours souhaités, les prix peuvent varier de 15 € à 30 € en matinée et 20 € à 40 € l'après-midi.

Pratique. 2 bis La Faverie, Clécy. Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30. Tél. 02 31 69 28 09.