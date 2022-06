Météo. La chaleur s'installe en Seine-Maritime

Coup de chaud sur la Normandie. Les températures ne vont cesser d'augmenter dans le département de la Seine-Maritime jusqu'à samedi 18 juin. Déjà, 30 °C sont attendus jeudi 16 juin dans les terres. Vendredi, les températures vont encore grimper, jusqu'à 35 °C à Rouen, et 37 °C à Saint-Pierre-lès-Elbeuf samedi, la journée la plus chaude, selon les prévisions de Météo France.

Dans un communiqué, la préfecture de la Seine-Maritime se dit prête à déclencher le plan ORSEC, le plan de gestion de crise sanitaire, pour cette vague de chaleur, avec des "mesures de prévention susceptibles d'être déclenchées" selon la météo des prochains jours.

La préfecture préconise, notamment pour les personnes les plus fragiles, de fermer les fenêtres et les volets la journée pour les ouvrir le soir, lorsqu'il fait plus frais, d'éviter de boire de l'alcool ou encore de passer deux à trois heures par jour dans des endroits frais et climatisés tels que les cinémas, les bibliothèques et les supermarchés.

Le BTP aménage ses horaires

Sur le chantier du Hangar 105, sur les quais de Rouen, on s'organise pour travailler au mieux et au plus frais. Près de cinquante ouvriers œuvrent sur ce gigantesque chantier, en plein soleil.

"On commence le travail à 6 h 30 pour finir plus tôt l'après-midi et éviter les fortes chaleurs. On incite les compagnons à se mouiller le corps, à faire des pauses toutes les heures et à s'hydrater", explique Jérémy Parry, conducteur de travaux. "Physiquement, c'est très fatigant. On espère que ça ne va pas durer." Dimanche, les orages accompagnés de fortes pluies viendront rafraîchir le département.