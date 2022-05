Seine-Maritime. Comment protéger nos enfants face à la chaleur et au soleil ?

La chaleur et le soleil font leur retour en Seine-Maritime en ce mois de mai. Il a fait jusqu'à 29 degrés jeudi 19 mai à Rouen, 26 degrés au Havre. Samedi 21 mai, le temps est ensoleillé sur tout le département selon les prévisions de Météo France avec des températures qui oscillent entre 13 et 22 degrés. Dimanche 22 mai, ça se gâte, le temps est couvert mais les nuages n'empêchent pas les coups de soleil.

Il est déconseillé de sortir aux heures les plus chaudes de la journée, soit entre midi et 16 heures. Pour les enfants, prévoyez des "vêtements couvrants anti-UV et de la crème solaire 50 voire 50 + qui soit adaptée à l'âge de l'enfant et qui ne date pas de l'année dernière. Les filtres solaires s'oxydent et s'altèrent avec le temps", explique Christine Dupont, pédiatre à Mont-Saint-Aignan.

On garde les indispensables, chapeau ou casquette, en faisant attention à la nuque des enfants. Il faut aussi penser à protéger les yeux des enfants particulièrement fragiles : "Ils ont moins de système de défense que les adultes, ils ont un cristallin plus clair."

La professionnelle de santé alerte sur les lunettes fantaisie qui "sont plus dangereuses que protectrices" pour les enfants. Préférez des solaires de catégorie 3 ou 4.

Enfin, les petits se déshydratent plus vite et se régulent moins bien que les adultes. Pensez à proposer de l'eau à température ambiante ou fraîche toutes les demi-heures.