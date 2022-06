Tennis de table (Pro A). Une déception immense pour le Caen TTC qui rate le titre

Si valeureux, si héroïques cette saison, les joueurs du Caen TTC étaient à deux petits points d'un Graal aussi imprévu que mérité. Mais un grain de sable, appelé La Romagne, est venu enrayer la machine, devant une salle comble de 1 200 spectateurs. En quatre heures, Caen est passé du rêve au cauchemar. Battu 3-1, le club n'est pas champion de France.

Le match

D'entrée de jeu, Antoine Hachard a lancé fort les Caennais contre Nima Alamian, qui a vite été contraint de prendre son temps-mort pour rester dans le coup. Mais l'Iranien, qui est monté en rythme sur le duel, a su piéger le Normand après avoir sauvé deux balles de match (0-1). L'opposition entre Niagol Stoyanov et Tianyuan Chen a donné un scénario similaire, avec un bon début de match de l'Italien. Mais le Franco-Chinois a poussé dès le deuxième set le local dans ses retranchements, jusqu'à le faire céder (0-2).

La soirée se compliquait pour les Caennais mais Stéphane Ouaiche a su redonner de l'espoir. Opposé à Romain Ruiz, le Caennais s'est difficilement imposé en cinq sets.

Mené 2-0, le @CaenTTC revient à 2-1 et garde encore un espoir d'aller chercher le titre de champion de France grâce à @ouaichewesh 🏓 pic.twitter.com/OTfFdxGEvO — Léa Quinio (@Lea_Quinio) June 14, 2022

Une seule victoire supplémentaire aurait suffi pour que Caen soulève le trophée. Malheureusement, le vétéran Romagnon Chen a renvoyé Antoine Hachard au bord du précipice après deux manches acharnées. Le Normand a arraché la troisième manche, mais le débours de 10-6 au 4e set était trop important, mettant fin aux espoirs de titre du Caen TTC (1-3).

Une saison presque parfaite pour le @CaenTTC mais il est tombé face à un mur ce soir. Le titre de champion de France #ProA lui file entre les doigts. L'issue est cruelle et la déception est grande pour les Caennais de Niagol Stoyanov qui fait ses adieux pic.twitter.com/ONDFdXiKgB — Léa Quinio (@Lea_Quinio) June 14, 2022

Alors que La Romagne ne jouait plus rien et que Caen jouait pour entrer dans l'histoire, les larmes étaient difficiles à retenir pour les joueurs caennais, à l'image d'un Antoine Hachard abasourdi. "C'est cruel. Perdre sur un point à domicile, c'est le pire scénario possible. J'aurai préféré finir neuvième".

Le fait du match : un incroyable imbroglio sur le match en or

Lors du dernier match opposant Antoine Hachard à Tianyuan Chen, la salle Saint-Jean Eudes est restée plusieurs minutes dans l'incompréhension. À 14-12, alors que le set devait être remporté par le visiteur, les arbitres les ont rappelés à la table. Le set n'était en réalité pas terminé puisqu'il y avait 13-13. Le point précédent avait en réalité été attribué par les arbitres à Antoine Hachard, mais personne ne l'avait vu sur le moment. Après près de deux minutes de tergiversations et d'incompréhensions, le jeu a repris et Chen a tout de même conclu la manche 15-13.

La réaction

La fiche

Caen - La Romagne : 1-3. 1 200 spectateurs

N.Alamian (n°17) bat A.Hachard (n°28) 3-2 (5-11, 19-21, 11-7, 13-11, 11-7)

T.Chen (n°9) bat N.Stoyanov (n°31) 3-1 (4-11, 11-9, 11-8, 11-5)

S.Ouaiche (n°29) bat R.Ruiz (n°41) 3-2 (11-9, 11-4, 6-11, 7-11, 11-9)

T.Chen (n°9) bat A.Hachard (n°28) 3-1 (15-13, 11-8, 10-12, 11-9)