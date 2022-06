Yvetot. Condamné pour privation de soins envers les chiens de sa compagne décédée

Le tribunal de police de Rouen a condamné un homme, mardi 7 juin, pour privation de soin envers les chiens de sa compagne décédée.

L'affaire, jugée le 12 avril dernier, avait démarré en mars 2021 à Yvetot, à la suite d'un signalement auprès de l'association Stéphane Lamart, spécialisée dans la défense des droits des animaux. Une enquêtrice de l'association s'est rendue sur les lieux et "a constaté que deux chiens de type Shitzu manquaient de soins, d'alimentation et d'eau et se trouvaient en état de maigreur avancé, avec des parasites et des poils collés non entretenus", indique l'association. Les deux animaux se trouvaient dans un jardin rempli d'excréments et d'urine "et ne disposaient ni de panier ni de couverture".

À leur côté, un cadavre de chien, étudié ensuite par un vétérinaire. Ce dernier a retrouvé dans l'estomac de l'animal un bout de tissu de 40 cm de long, susceptible d'avoir causé la mort, avec le défaut de soin et la perte musculaire.

Les chiens confiés à Stéphane Lamart

Les animaux ont été pris en charge par l'association. Leur confiscation et leur remise a d'ailleurs été ordonnée par la justice. Le propriétaire a expliqué qu'il n'avait plus le temps de s'en occuper depuis le décès de sa femme, et qu'il laissait les animaux à l'extérieur en permanence.

Il a été condamné à une amende de 150 € par chien pour les faits de privation de soin, à laquelle s'ajoute une amende de 35 € par chien en raison du fait qu'ils n'étaient pas identifiés. Il devra verser à l'association Stéphane Lamart 500 € de dommages et intérêts et 300 € au titre des frais judiciaires.