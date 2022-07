Granville. Une chasse au trésor dans la Haute-Ville

Mettez votre chapeau de pirate et votre bandeau à l'œil et partez à la recherche d'un véritable trésor dans la Haute-Ville de Granville pendant tout l'été. Le principe est simple : vous devez trouver et scanner plusieurs QR code disséminés dans la Haute-Ville. Ils vous donneront des indices pour retrouver les objets perdus par un capitaine corsaire, des objets numérisés par l'Atelier 5D, société créatrice du jeu. Une fois les 10 premiers indices trouvés, l'aventure continue, mais il faut débloquer de nouveaux indices en passant par un site internet. Cette enquête fonctionne avec la recherche dans la ville et en ligne.

Visiter la ville

Si le trésor est compliqué à trouver, selon le créateur du jeu Olivier Legrand, le but est surtout de découvrir la Haute-Ville et son histoire d'une manière différente, en déambulant dedans et en jouant.

Pratique. Chasse-au-tresor-de-granville.com. Une carte est à récupérer à l'office de tourisme. Fin du jeu le 18 septembre.