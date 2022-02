Le principe : vous donnez des habits et vous recevez en échanges des bons de réduction de 2,50 à 10€ à dépenser dans les magasins partenaires de l'opération. Cette collecte est organisée par la Chambre commerciales et artisanales de Rouen Rouenshopping, les Galeries Lafayette et le Lions Club. Elle aura lieu rue de la Champmeslé. Les vêtements doivent être neufs ou en bon état. De 10h à 19h.