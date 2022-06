Octeville-sur-Mer. Deux obus historiques à déminer sur le littoral

C'est la deuxième opération de ce type en deux semaines. Un double déminage est programmé sur Le Havre Seine Métropole, jeudi 16 et vendredi 17 juin. Il s'agit de neutraliser deux obus de 270 mm, découverts au niveau de l'estran, sur les communes du Havre et d'Octeville-sur-Mer. C'est le groupement des plongeurs démineurs de la Marine nationale, basé à Cherbourg dans la Manche, qui sera à la manœuvre, profitant d'un coefficient de marée important pour réaliser l'opération à marée basse, entre 8 et 11 heures. Dans les deux cas, la neutralisation des obus nécessitera la mise en place d'un périmètre de sécurité d'1,5 km à partir de l'engin explosif concerné.

• Lire aussi. Communauté urbaine du Havre. Double déminage de bombes : des riverains à évacuer

Quitter la zone ou rester à l'abri

Jeudi 16 mai, cela implique une mise à l'abri d'environ 700 à 800 personnes. Vendredi 17 juin, la zone concernée concerna environ 300 personnes et englobe l'aéroport du Havre-Octeville, le stade Gagarine, des terrains de tennis, une zone d'activité et le centre de tir sportif de la porte océane.

Les habitants concernés auront le choix : soit ils devront quitter la zone avant 7 h 30, soit ils devront rester à l'intérieur des habitations avec les volets fermés, les fenêtres ouvertes et aucune présence dans les combles.

Des contrôles de reconnaissance aérienne seront établis avant l'intervention des démineurs sur les engins.