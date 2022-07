Loisirs. Le plein de sensations à la fête foraine de Ouistreham

Du 21 juillet au 21 août, faites de l'auto-tamponneuse les pieds dans le sable, ou presque ! Anciennement située sur le port, la fête foraine s'est emparée de la plage de Ouistreham. Une dizaine d'attractions est installée aux côtés de la grande roue, du karting (et mini-karting), des jeux de parcours de cordes et du parc de structures gonflables Girafou. Depuis l'année dernière, les toboggans géants ont fait leur arrivée à la fête foraine, rejoignant le tir à la carabine, la pêche aux canards, le stand de glaces et confiseries, la chenille, et autres manèges pour enfants. Chaque attraction coûte entre 2 et 5 euros.

Pratique. Place Lofi, Ouistreham. Ouverture de 14 heures à 23 heures.