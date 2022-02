Et voici l’Evoque, le “baby Range” 

Spécialiste des vrais tout-terrain luxueux, Land Rover n’en a pas moins entamé une diversification vers les SUV, les “tout-chemin de loisirs”, notamment avec la seconde génération du Freelander, en 2006. L’Evoque intègre la “ligne Range Rover”, la famille “au luxe ajouté” chargée d’élever un peu plus le prestige de Land Rover.



A bord, on est conquis par le vaste espace des places avant. L’ambiance intérieure vaut celle des Range Rover de hiérarchie supérieure. L’Evoque est bien équipée dès sa finition d’accès Pure (jantes alliage, clim bizone…), alors que les stades supérieurs Dynamic et Prestige mettent l’accent sur la sportivité ou le luxe.

Les Packs offrent une personnalisation à la carte. L’Evoque repose sur la plate-forme du Freelander 2 et incorpore des éléments en aluminium, magnésium et titane pour alléger sa masse.



La palette des moteurs se cantonne aux 4 cylindres turbocompressés, le meilleur propulseur de la gamme Si4 - à injection directe d’essence - fournissant néanmoins une puissance de V6 avec 240 ch.

Egalement vigoureux, le bloc turbo-diesel 2,2 l. se décline en TD4 de 150 ch et SD4 de 190 ch. Et l’essentiel de la gamme Evoque se compose de modèles à transmission intégrale avec Terrain Response, l’arsenal électronique Land Rover.



Au volant, le meilleur bloc diesel SD4 de 190 ch assure presque aussi bien que le V6 essence. La direction est précise et la mise en trajectoire aussi, 4 roues motrices obligent. Seule une relative sécheresse de suspension sur de mauvaises chaussées asphaltées peut faire débat.

Sans être capable de “grimper aux arbres” comme un Land Rover conçu pour ça, l’Evoque traverse les chemins de terre défoncés comme les gués avec une détermination rassurante.

Pas mal non plus pour cette baroudeuse, la consommation s’est stabilisée autour des 11,6 l./100 durant l’essai, même si nous pensions faire un peu moins…



Prix : 36 versions diesel et essence de 32 900 € à 49 800 €.