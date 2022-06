[Enquête] Caen. Comment Airbnb s'empare-t-il du marché ?

Les offres ne manquent pas. En surfant sur la plateforme Airbnb, presque 300 logements apparaissent lorsque vous cherchez où dormir à Caen. Il arrive même de tomber sur le même hôte pour plusieurs logements. Julien Godard, 31 ans, en est un exemple. Investisseur dans l'immobilier, il a déjà rénové trois biens pour faire de la location de courte durée. Le prix de la nuitée dans l'un de ses F2 est de 74 €, avec une évolution du tarif selon la saison. "Cela me permet de faire plus de chiffre d'affaires, dit-il sans langue de bois. À ce tarif-là, ça permet aussi de trier la clientèle." L'appartement, charmant de surcroît, peut grimper jusqu'à 100 € la nuit, soit un chiffre d'affaires à l'année d'environ 18 000 €, une fois la commission Airbnb versée et les charges payées. Son futur projet ? Une maison de luxe à Ranville à 260 000 €, où le prix de la nuit sera de 200 € minimum. Graziella Renouf et son conjoint, eux, ont construit une maisonnette dans le jardin de leur résidence principale à Hermanville-sur-Mer. Ce logement de 22 m2 est loué à l'année en Airbnb. "On voulait en faire un garage mais on a tenté l'expérience après avoir loué notre maison sur une semaine de vacances." Pari réussi : ils enregistrent un chiffre d'affaires d'environ 10 000 €/an. Les hôtes en deviennent addicts. À condition que le projet soit mûrement réfléchi. C'est ce que souhaite mettre en avant Delphine Pichard, passionnée de rénovation. "Il faut avoir une compétence immobilière pour que ça soit rentable. Airbnb, ce n'est pas l'Eldorado."

Un business qui peut rapporter

20 000 € par an

Preuve en est, après un studio transformé en T2 dans la rue Saint-Martin, elle vient d'investir pour louer deux autres appartements rue de Bayeux. "On achète uniquement des biens à rénover pour des raisons de fiscalité. En optimisant, on peut atteindre jusqu'à 2 500 € net de revenus par mois." S'occuper d'un Airbnb prend aussi du temps. Cette Caennaise envisage d'en faire son activité professionnelle. "Ce qui devait être un apport va devenir mon métier", témoigne-t-elle. Pour Guillaume Eugène, c'est déjà le cas. Propriétaire d'un immeuble place Saint-Martin, à deux pas du centre historique de Caen, il propose quatre logements différents, de la maisonnette au F3. "Ce n'est pas sur les deux premières années que l'on voit si on tient le coup", dit-il, après 17 ans dans la location immobilière. 135 € les deux nuits, voilà le prix pratiqué en moyenne sur son F2. Il assume augmenter les prix sur les week-ends prolongés et périodes de grosse affluence comme Pâques, Noël ou encore les événements du D-Day. Non loin du Jardin des plantes, Stéphanie Gomont a investi 670 000 € dans un immeuble 330 m2 pour en faire huit studios étudiants. "Ils louent à l'année, mais comme ils partent sur les mois d'été, j'ai vite réfléchi à faire de la location courte durée." Pour éviter de laisser des logements vides et de rentabiliser un maximum son prêt à la banque, elle loue via Airbnb. "Cela me rapporte trois fois plus par nuitée." Dans le meilleur des cas, comme en 2019, la location lui rapporte 10 000 € en l'espace de quatre mois.