Festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair. Les astuces d'un bénévole pour une expérience réussie

Après avoir été lui-même festivalier, Hervé Quintard est barman bénévole à Beauregard depuis cinq ans. Aujourd'hui, il donne ses astuces pour parfaire son expérience du festival.

Désigner un lieu de rendez-vous

Perdre ses amis pendant un concert mouvementé est un classique du festivalier. La logique commune est donc d'établir un point de rendez-vous. Pour Hervé Quintard, "le plus simple, c'est un endroit entre les deux scènes, dans l'allée centrale du festival, comme le stand goodies de Beauregard".

Se munir des indispensables

Pour Hervé Quintard, le porte-gobelet est l'accessoire indispensable sans hésitation. Il y a aussi la bouteille d'eau vide à remplir aux fontaines ou au bar du festival. Pensez à prendre un pull pour la fraîcheur du soir et un imper pour la pluie, "parce qu'on est en Normandie" quand même. D'ailleurs, n'oubliez pas de vérifier la météo avant de partir !

Télécharger l'application Beauregard

"On n'a pas toujours toutes les infos en tête", témoigne Hervé Quintard. L'appli permet de vérifier les horaires des concerts, d'accéder au plan du site et de retrouver les informations pratiques : objets interdits, entrées et sorties, transports, camping…

Choisir ses chaussures

Le bénévole préconise des baskets confortables et légères. Si vous passez votre temps en concert, serrez vos lacets au maximum pour ne pas risquer de vous retrouver à vous promener avec une seule chaussure.

Aller à la banque

Souvent, "les gens se demandent comment boire et manger en même temps, donc les banques sont prises d'assaut". Pour échapper aux files infinies et à l'attente interminable, "dès qu'on arrive, on charge sa carte".