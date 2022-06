Cuverville. Incendie dans une maison : 39 pompiers mobilisés 

Les sapeurs pompiers du Calvados sont intervenus dans la soirée de ce dimanche 12 juin aux alentours de 19 heures 13 pour un incendie déclaré dans une maison en bande, située impasse de la Moisson dans la commune de Cuverville, près de Caen. "L'habitation était totalement embrasée et le feu s'était propagé à trois autres logements", détaillent les secours. Les flammes ont été éteintes à l'aide de six lances dont une en action sur l'échelle aérienne. Les soldats du feu ont rapidement stoppé l'incendie et ont ainsi permis d'éviter la propagation à une cinquième habitation. À l'issue de l'intervention, aucun blessé n'a été recensé. 14 véhicules et 39 sapeurs pompiers de différents centres de secours ont été mobilisés sur place.