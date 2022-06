Caen. Les Caennais maintiennent leur rythme infernal avec leur victoire à Cergy-Pontoise

Et un premier pas de franchi ! Vendredi 10 juin, grâce à leur victoire (2-3) à Cergy-Pontoise, les Caennais restent maîtres de leur destin dans la course au titre de Pro A.

A égalité à la pause à la suite de la victoire solide d'Antoine Hachard (1-3) et la logique défaite de Niagol Stoyanov (3-0), les Caennais ont pris l'avantage avec la large victoire de Stéphane Ouaiche contre Adrien Mattenet (0-3). Au terme d'une bataille acharnée, Emmanuel Lebesson a obligé les Caennais à jouer un dernier match (3-2). Mais, finalement, quinze journées plus tard, Niagol Stoyanov a renoué avec la victoire contre Quentin Robinot… au meilleur moment de la saison pour les Caennais (1-3).

On y voit désormais bien plus clair au classement. Quatre équipes étaient encore dans la course au titre avant cette 17e journée. Elles ne sont dorénavant plus que deux. Angers reste à deux points de Caen après sa victoire contre Rouen (3-1), alors que la défaite de La Romagne contre Morez (1-3) élimine les deux équipes de cette bataille. Ce qui arrange le Caen TTC, puisque celui-ci recevra La Romagne mardi prochain pour l'épilogue. Et, surtout, il n'aura besoin que de deux points pour obtenir son premier titre de Pro A.