Orne. Les meilleurs apprentis récompensés pour l'exemplarité de leur parcours

Jeudi soir 9 juin à la salle de l'Éclat à Lonrai, près d'Alençon, l'Orne était celui des cinq départements normands à avoir la plus forte promotion d'apprentis récompensés : ils sont traiteur, coiffeur, maçon, mécanicien, vendeur, et chacun des trente et un lauréats a reçu un chèque d'encouragement de 320 euros.

Des apprentis motivés

C'est par exemple le cas de Louka Lortie, 18 ans, qui a cumulé deux années de formation au CAP de plombier et une année de CAP chauffagiste. À terme, le jeune homme explique qu'il "compte bien reprendre l'entreprise de plomberie de son père". Mais son actualité immédiate est davantage ludique : "avec ma classe, je pars passer deux semaines au Danemark".

Ecoutez ici Louka Lortie Impossible de lire le son.

Louka Lortie, 18 ans, apprenti plombier-chauffagiste à Fyé près d'Alençon.

Autre exemple, Nicolas Morin, 19 ans. Son truc à lui, c'est le bon pain, "celui qui a un bon goût, une bonne texture". Il aime se lever tôt "pour bénéficier de temps libre l'après-midi". Il s'est donc logiquement orienté vers la boulangerie, où il a appris à façonner la pâte, la diviser. Il a passé son CAP boulangerie et pâtisserie, il est actuellement en "mention", avant de passer son BP l'année prochaine.

Ecoutez ici Nicolas Morin: Impossible de lire le son.

Nicolas Morin, 19 ans, apprenti boulanger patissier, de Saint-Mars-d'Egrenne.

Ils sont la relève

"C'est important pour l'artisanat, tous ces jeunes c'est la relève de nos entreprises", explique Bruno Balloche le président de la Chambre de métiers de l'Orne, "c'est mettre à l'honneur tout le travail réalisé durant leur cursus de formation, mais aussi par leurs maîtres de formation et par les entreprises qui les accueillent". Les jeunes sont repérés toute l'année par leur centre d'apprentissage, qui détermine les plus méritants d'entre eux. "Cet apprentissage est particulièrement important, à l'heure où de très nombreuses entreprises peinent à recruter de la main-d'œuvre qualifiée", souligne le président.

Un artisan préside les 3IFA

Quelques jours avant cette cérémonie, le boulanger-pâtissier Hervé Cormier, installé dans le Perche, a pris la présidence du plus gros centre de formation des apprentis de l'Orne, les 3IFA, implanté à Alençon. "Cela va nous permettre de mieux suivre encore la formation de nos jeunes" précise Bruno Balloche. D'autant que le projet existe depuis quelques années de déménager les 3IFA sur le site du CFA du bâtiment, pour créer un "Campus de l'apprentissage" en mutualisant les moyens. "C'est très important de mettre dans un même lieu un grand pôle de formation, pour faire la promotion de l'apprentissage" conclut Bruno Balloche "on a hâte de le voir sortir de terre".