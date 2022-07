Hérouville - Festival Beauregard. Les cinq concerts à ne pas rater

Qui ne connaît pas le titre Wonderwall du célèbre groupe Oasis ? Désormais en solo, le chanteur Liam Gallagher passe à Hérouville.

C'est une icône de la pop rock anglaise. Liam Gallagher chantera dans le parc du château vendredi 8 juillet à 23 h 40. Le mythique chanteur du groupe Oasis va faire vibrer ses cordes vocales pour interpréter ses titres, mondialement connus. Désormais en solo, Liam Gallagher se réinvente et viendra présenter son 3e album solo, "C'mon You Know". Pour les fans, pas d'inquiétude à avoir, le rockeur reprendra évidemment les tubes d'Oasis devenus incontournables : Wonderwall, Don't look back in anger, Stand by me...