Hérouville - Festival Beauregard. Un festival écologiquement engagé

Pour cette nouvelle édition de Beauregard, les organisateurs ont mis un point d'honneur à améliorer l'écoresponsabilité de l'événement. "Chaque annéen on développe l'écologie et l'écoresponsabilité pendant le festival", explique Zoé Moreau-Thomas, chargée de production de Beauregard. En premier lieu, les festivaliers sont invités à recycler leurs déchets. "On souhaite leur faire prendre conscience de l'importance de l'écologie et les inciter à se responsabiliser", poursuit-elle. Côté stands, aucun ne peut mettre à disposition des éléments jetables. "Et tout ce qui est jetable est recyclable sur le festival", assure l'organisatrice.

De nombreuses associations participent à cette prise de conscience et circulent dans le festival pour échanger avec le public. C'est notamment le cas de l'association Zéro Mégot, une structure qui sensibilise sur les mégots de cigarettes et travaille à leur recyclage en les réutilisant... pour en faire du mobilier !

Dans le coin des animations, le Super atelier proposera de l'upcycling. Autrement dit, il sera possible de venir avec de vieux tee-shirts et de leur donner une seconde vie. "C'est une façon d'avoir un impact plus faible et de proposer des produits écologiques", détaille Zoé Moreau-Thomas.

Dans les coulisses, l'écologie est aussi le maître mot du festival. "On travaille avec Veolia sur le compostage. On l'impose d'ailleurs à tous nos stands", ajoute-t-elle. Le festival Beauregard fait d'ailleurs partie des événements musicaux à avoir signé la charte "Drastic on plastic", qui vise à s‘engager pour une transition écologique et la réduction de plastique dans l'organisation du festival. "Nous sommes accompagnés d'experts pour nous aider sur le sujet", conclut la chargée de production. Sur l'événement, 100 % des produits viennent de Normandie pour la restauration des artistes.