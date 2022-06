Bonne table du côté de Rouen. Les Foodies, une cuisine "tradinomique" à Grand-Couronne

C'est un nouveau départ pour Les Foodies. Après la crise sanitaire, le restaurant de Bois-Guillaume n'avait pas pu directement reprendre du service à la suite d'un incendie. Et puis, au fil du temps, une opportunité s'est présentée. Celle de cette belle maison de maître de Grand-Couronne, dans laquelle Samia Fournier, la gérante des Foodies s'est tout de suite projetée. "On a tout refait à l'intérieur en trois mois", explique-t-elle, pour redonner un peu de modernité et de luminosité aux grands espaces de la demeure : trois salles qui permettent d'accueillir à chaque service jusqu'à une cinquantaine de couverts, sans compter la terrasse. Le plus ? Ce recul de la route qui invite au calme et offre un parking dédié pour le restaurant.

Cuisine "tradinomique"

Dans l'assiette, Marc-Antoine Lebegue, qui a fait ses classes à l'hôtel de Dieppe, propose une cuisine traditionnelle, "ni gastronomique, ni bistronomique", assure-t-il, mais qui met la qualité du produit au centre. "Une cuisine tradinomique", s'aventure-t-il en souriant. À la carte, des menus élaborés à 36, 46 ou même jusqu'à 65 € pour le menu dégustation. Parmi les spécialités, le restaurant propose notamment, à la demande, l'épaule d'agneau confite pour quatre personnes, la côte de bœuf pour deux ou le gigot d'agneau de 7h pour six. Et puis, pour les travailleurs ou les gourmands du midi, un menu renouvelé chaque semaine est proposé à 19 € pour entrée/plat ou plat/dessert et 25 € pour la totale. C'est sur cette formule que je jette mon dévolu avec, en entrée, un délicieux velouté de champignons, parfumé d'huile de truffe et de graines de pavot, à la texture particulièrement onctueuse. Entre viande et poisson, je choisis ensuite la dorade sébaste, accompagnée de tomates concassées et d'une purée de légumes. La cuisson nacrée est respectée et l'ensemble est savoureux. Une réelle invitation à revenir pour en découvrir davantage.

Pratique. 12 Rue des Champs à Grand-Couronne. Tel : 02 35 60 08 50