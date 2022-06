Une compétition exceptionnelle de tennis de table dans la Manche aura lieu les samedi 25 et dimanche 26 juin. Plus de 400 pongistes amateurs ont rendez-vous à Ducey-les-Chéris pour les championnats de France par classement. Chaque match joué au niveau départemental et régional donne des points et les meilleurs vont donc venir s'affronter dans le département. Une chance pour le tennis de table manchois, selon le président du comité départemental de la discipline Christian Monchois : "C'est une belle satisfaction car ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on n'a pas organisé de grande compétition. Avant, il y a eu des compétitions internationales organisées dans la Manche", explique-t-il. Ce tournoi permet aussi aux jeunes pongistes manchois d'évaluer leur progression. "L'objectif, c'est la formation des jeunes. D'ailleurs, à cette compétition, on a une dizaine de jeunes de la Manche qui sont qualifiés pour participer", assure le président. Et de poursuivre : "Le but ce n'est pas forcément d'avoir des champions olympiques mais d'avoir du haut niveau dans la Manche."

Cet événement mobilise aussi 80 bénévoles qui y travaillent depuis six mois déjà.