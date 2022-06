Seine-Maritime. Un gendarme se suicide à la brigade d'Epouville

La brigade de gendarmerie d'Epouville, près du Havre, est sous l'émotion. Mardi 7 juin dans la soirée, un adjudant de gendarmerie de 45 ans s'est donné la mort avec son arme de service, dans son bureau.

A priori, le militaire aurait prévenu l'un de ses collègues via un message. Ce dernier a prévenu sa hiérarchie qui est arrivée peu de temps après le passage à l'acte. C'est le commandant de la brigade qui a découvert le corps. La piste de soucis personnels est avancée pour expliquer ce geste. Comme pour tout suicide au travail, une enquête est ouverte afin d'essayer de préciser les causes et circonstances de ce passage à l'acte. Elle est confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Rouen.