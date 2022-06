Calvados. Il harcèle son amie et la menace de mort

Le prévenu comparaissait libre au tribunal judiciaire de Caen jeudi 2 juin, pour avoir harcelé et menacé de mort son amie, à qui il téléphonait et envoyait de nombreux messages. Les derniers faits remontent à la nuit du 30 au 31 mars 2022, à Hérouville-Saint-Clair.

Il envoyait 25 messages chaque jour

Les enquêteurs relèvent 197 messages reçus par la victime en février 2022, soit 25 par jour. En cette soirée de mars, le prévenu lui téléphone, entre 23 heures et minuit. Décidée à ne pas répondre, elle finit malgré tout par décrocher. Selon la victime, son harceleur lui aurait dit : "Demain, devant l'école de ton enfant, je vais te tuer, je vais t'égorger." Paniquée, elle décide de porter plainte et raconte aux enquêteurs que l'homme la suit partout, la harcèle et vient souvent devant chez elle. Elle précise que c'est juste un ami.

Lors de sa garde à vue, le prévenu affirme qu'il est amoureux d'elle, qu'il l'aide beaucoup et qu'il lui a sauvé la vie. Il nie l'avoir menacée de mort. S'il la surveille, c'est parce qu'il est inquiet quand elle ne répond pas au téléphone. Il lui a prêté une somme de 2 000 €, qu'il voudrait bien récupérer. Interrogée à ce sujet, la femme rétorque qu'ils avaient joué ensemble et gagné 25 000 €. L'homme aurait finalement refusé de partager les gains et lui aurait donné 2 000 €.

Dans son plaidoyer, la partie civile précise que la victime, sous calmants, a vécu un véritable calvaire, qu'elle a peur tout le temps. Pour la défense, tout est parti du supposé gain à partager. Les menaces de mort ne sont attestées que par la femme, mais le prévenu reconnaît avoir envoyé trop de textos. Après délibéré, il est condamné à 6 mois de prison avec sursis. Il lui est interdit de rentrer en contact avec la victime ou de se rendre à Hérouville-Saint-Clair. Il devra verser 800 € à sa victime pour préjudice moral.