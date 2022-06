D-Day. Les fusillés marins décorés devant Sebastien Lecornu et Léon Gautier

Ce lundi 6 juin, jour du 78e anniversaire du débarquement, l'école des fusiliers marins a tenu sa cérémonie de tradition.

En début de cérémonie, le nom de la nouvelle promotion des jeunes engagés est dévoilé. Elle prend le nom de René-Henry Guy, un ancien fusiller marin "mort pour la France". Les traditionnelles fourragères vertes et rouges ont ensuite été remises aux fusiliers marins pour compléter leurs uniformes. Légion d'honneur, médaille militaire, ordre national du mérite et la croix de la valeur militaire ont été attribuées à différents marins par Sébastien Lecornu. Pour conclure la remise des décorations, les bérets verts ont été remis aux militaires ayant réussi le stage commando niveau opérateur. Dans son discours, Sébastien Lecornu a tenu à féliciter l'ensemble des officiers marins situés devant lui tout en rappelant la terrible histoire du lieu où ils se trouvent. "Au cœur de cette dune de Ouistreham qu'il y a 78 années dans une nuit de feu et de sang est devenue une terre sacrée de notre histoire."